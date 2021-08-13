Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kumla Mahallesi'ndeki barakanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Makilik bölgenin büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan yangının çıktığı noktadaki kümeste bulunan ördekler ve tavuklar da çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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