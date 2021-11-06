Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin hasadı yapıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratoba Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliği yoğun ilgi gördü.

Programda konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan tarım sektörünün en önemli ürünlerinden birinin zeytin olduğunu bildirdi.

Zeytinin Bursa'da yetiştiriciliği yapılan tarım ürünleri içinde en çok alanı kaplayan, en fazla üreticiye sahip ve tarımsal ürünler içinde gayri safi milli hasıla katkısı en yüksek olan ürün olduğunu belirten Aygül, şunları kaydetti:

"İlimizde zeytin üretimi son 5 yıl içerisinde iklim şartları ve uygulanan kültürel tedbirlerin de geliştirilmesiyle yüzde 75 oranında artmıştır. 2021 yılı başında yaşanan şiddetli don özellikle Mudanya ilçemizde etkili olmuş ve önemli düzeyde verim düşüklüğüne yol açmıştır. Ancak diğer ilçelerimizde verim kaybı fazla olmayıp, bu sezonda da geçen yılın üretim rakamlarına ulaşılacağı değerlendirilmektedir. Hasat etkinliğinin Gemlik çiftçileri başta olmak üzere, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını üreticilerimizin bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda çiftçi katıldı.

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