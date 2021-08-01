Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, takla atan kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, takla atan kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesinde seyreden H.Ö idaresindeki 63 EL 878 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Melih T, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen yaralı, burada tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut