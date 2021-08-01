Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, takla atan kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, takla atan kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesinde seyreden H.Ö idaresindeki 63 EL 878 plakalı kamyonet, kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Melih T, yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülen yaralı, burada tedavi altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kamyonet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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