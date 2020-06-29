Bursa'nın geleceğine vizyon olacak
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Bursa'nın geleceğine vizyon olacak

Bursa'ya değer katan birçok önemli projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek Osmangazi Meydanı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa'nın geleceğine vizyon olacak
29.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:23

Milletvekillerinden Osmangazi Meydanı'na Övgü

Bursa'nın şu anda devam eden en büyük yatırımı olan meydan inşaatı, görenlerin takdirini kazanıyor.

Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ve Zafer Işık, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'nın ihtiyacını giderecek gerçek anlamda bir yaşam merkezi olacağını belirtti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte şantiye alanını gezen milletvekilleri, projenin büyüklüğünün Bursa için heyecan ve gurur verici olduğu görüşünü ifade etti.

Osmangazi Meydanı'nın Osmangazi Belediyesi'nin prestij projelerinden biri olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "İnşaat alanını yerinde görünce projenin ihtişamını daha iyi anlıyoruz. Bursa'nın ihtiyaç duyduğu bir meydana inşallah en kısa sürede kavuşmuş olacağız. Bölgenin kamulaştırmalarla çöküntü alandan kurtarılması ve Bursa halkının kullanabileceği gerçek manada bir meydanın oluşturulması noktasında Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini kutluyorum. Bu meydanın Osmangazi ilçemize daha da değer katacağına inanıyorum" dedi.

Osmangazi Meydanı'nı projesini yerinde gördükten sonra Bursa adına mutlu olduğunu kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, "Osmangazi Meydanı, Bursalıların yeni buluşma merkezi olacak. Osmangazi Belediyemiz, tamamlandığında hepimizin gurur duyacağı, bir projeyi hayata geçiriyor. Bu bölge Bursa'nın kalbi ve hayatın aktığı yer. Kültürpark, Merinos Parkı, Botanik Park ve Hüdavendigar Parkı ile birlikte yeşil halkayı tamamlayacak. 2000 araçlık otoparkı ve halkın yeni buluşma noktası olacak meydanıyla çok önemli vizyon proje. Bursa, Osmanlının hatırasını yad eden bir şehir. Bu hatıraları ortaya koyacak projelere de Osmangazi Belediyemiz devam ediyor. Bursa'mızın önümüzdeki sürecine vizyon getirecek ve hemşehrilerimize yeni bir yaşam merkezi olacak Osmangazi Meydanı için Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise, Osmangazi Meydanı'nın gerek otopark açısından gerek sosyal donatıları açısından bölgeyi çok rahatlatacak bir proje olduğunun altını çizerek, "Bu meydan, şehrin merkezinde toplanma ve dağıtma merkezi görevini üstlenecek. Vatandaşlarımız, burada araçlarını park edip Bursa'nın dört bir yanına ulaşım imkanı bulabilecek. Bu proje için Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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