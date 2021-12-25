BURSA (Habermetre) - 25 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa'nın geleceği gençlerle şekilleniyor

BURSA - İki üniversitede yaklaşık 82 bin öğrencinin eğitim gördüğü Bursa'da, gençleri merkeze alan örnek yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini gençlerle birlikte şekillendiriyor. İki üniversitenin öğrenci topluluklarına üye yaklaşık 1500 öğrenciyle bir araya gelen Başkan Alinur Aktaş, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Gençleri merkeze alan projeleri ve gönüllülük hareketiyle Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'Genç Dostu Şehir' seçilen, yine gençliğe yönelik projeleriyle AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nda ödüle değer görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarının başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan gençlik buluşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar ile 1500'ü aşkın üniversiteli genç katıldı.

Gençler bizim geleceğimiz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nde 72 bin, Bursa Teknik Üniversitesi'nde de 10 bin olmak üzere Bursa'da 82 bini aşkın üniversite öğrencisinin eğitim gördüğünü söyledi. Bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 47'sinin şehir dışından geldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Biz farklı etkinlik ve aktivitelerle onların sosyalleşmesine katkı vermeye çalışıyoruz. Gençlik Kulübü uygulamanız gerçekten bütün Türkiye'ye örnek oldu ve 70 binden fazla öğrencimiz bu uygulamadan istifade ediyor. Bu uygulama ile öğrencilerimizle 365 gün 7/24 devam eden bir ilişkimiz var. Kısa bir süre önce öğrenci topluluklarının seçimleri yapıldı. Uludağ Üniversitesi'nde 137, Bursa Teknik Üniversitesi'nde de 56 öğrenci topluluğumuz başkan, yönetici ve üyeleriyle bir araya geldik. Hem onları dinledik, hem de onları çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Gençler bizim geleceğimiz. Onlarsız bir Türkiye ve dünya düşünülemez. Büyükşehir Belediyesi olarak onları hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz" dedi.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da geleceği gençlerle birlikte inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Biz gençleri sadece gelecek olarak değil, bugünümüz olarak da görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz gerçekten onların hayatlarını kolaylaştıracak önemli çalışmaları gerçekleştiriyor. Bugün gençlerimizle bir Bursa buluşması gerçekleştirdik. İnşallah gençlerimizle bir Ankara buluşması da gerçekleştireceğiz" dedi.

Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Toplulukları Birliği Başkanı Mehmet Emin Şenses ve Bursa Teknik Üniversitesi Bilim Toplulukları Başkan Temsilcisi Hasan Emre Karakaya da çorba çeşmesinden Gençlik Kulübü uygulamasına, mahalle gönüllülerinden kültür merkezlerine kadar gençlere yönelik çalışmaları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

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