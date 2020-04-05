Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın fethinin 694. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, Bursa'nın 6 sultan ve 20 şehzadeyi sinesinde yatıran ilk başkent olduğunu bildirdi.

Orhan Gazi tarafından fethedildiğinde ele geçirilen topraklarla zaferin en büyüğünü gerçekleştiren ecdadın, bu şehri ilk başkent yapmakla kalmadığını, aynı zamanda medeniyetin de başkenti yaptığını vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Hanlar, çarşılar, bedestenler hamamlar, çeşmeler, camiler, medreseler ve ilk vakıf eserleri bu ulu şehir de inşa edildi. İlk ticari sözleşme bu şehirde imzalandı. İlk hastane ve ilk bedesten yine burada inşa edildi. Tarihimizin izlerini her köşesinde bizlere hissettiren ecdadımızın emanet ettiği bu şehrin öneminin büyük olduğunun farkındayız. Atalarımızdan bizlere emanet olan Bursamızı, gelecek kuşaklara tarihi ve doğal güzelliklerini yaşadığı çağa uygun harmanlayarak, geleceğe daha büyük umutlarla bakabilen bir şehir yapmak için her geçen gün artan bir aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şanlı ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyor, yüz yıllarca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, yeşil Bursamızın fethinin 694. yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA