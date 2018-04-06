Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın fethinin 692. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, bazı orduların büyük mücadeleyle girdikleri toprakları talan ettiğini, yanlarına vardıkları milletleri zulme düçar eylediğini, yeryüzünün en kutlu ordularının da girdikleri toprakları abad ettikleri gibi gönüllere de büyük bir ferahlık verdiğini belirtti.

Osmanlı Devleti'nin kadim medeniyetinin hüküm sürdüğü coğrafyanın istisnasız tamamında insanlığa huzur ve zenginlik katan değerlerin yer aldığını bildiren Çavuşoğlu, "Böyle bir yüce fetih anlayışının Bursa ile tanışması bundan 7 asır evvel gerçekleşmiştir. Bu bereketli ve güzel şehrimiz, Orhan Gazi tarafından fethedildiğinde ele geçirilen topraklarla birlikte zaferlerin en büyüğünü gerçekleştiren ecdat, gönüllerin fethine mazhar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bursa ve Anadolu'yu milletin gönlüne katan ecdaddan Allah'ın razı olmasını niyaz eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ecdadın 'Bismillah.' diyerek girdikleri bu şehirde teneffüs edilen manevi huzuru sağlayan fethin mimarlarına Allah rahmet eylesin. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri ecdadımıza layık torunlar eylesin. Bursa'nın fethinin 692. yıl dönümü mübarek olsun. Bursa'nın medeniyet geçmişi, milletin yüce gönlüyle inşallah bu ülkenin önünde kimse duramaz. 'Halka hizmet, hakka hizmettir.' anlayışıyla, Bursa'nın yarınları da geçmişi gibi parlak olsun istiyoruz. Orhan Gazi'nin sancağının daima dimdik kalması için durmaksızın çalışacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarını asla muazzep etmeden, tarihimizden tevarüs eden aşkla ve inançla bu yolda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, yürümeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olma şerefine sahip Bursa'da yaşayan tüm vatandaşları selamladığını belirterek, "Allah yüreğimizden fetih coşkusunu ve sevincini eksik etmesin. Fetih yıl dönümünü bir kez daha coşku ve gururla kutladığımız kültür ve medeniyet şehri Bursa'da birlik, beraberlik ve kardeşlik daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.