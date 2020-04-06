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Mustafa Dündar, Orhan Gazi, Osmangazi, Bursa

Bursa'nın fatihi unutulmadı

Bursa'nın fatihi unutulmadı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethinin 694'ncü yılı münasebetiyle Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde dua etti.

06.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16

Bursa'nın fatihi unutulmadı

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın fethinin 694'ncü yılı münasebetiyle Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinde dua etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, bu yıl bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla iptal edilmişti. Her yıl nisan ayında coşkuyla kutlanan fetih gününün yıl dönümünde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerini ziyaret etti. Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette Başkan Dündar, maske takarak sosyal mesafeye dikkat etti.

Vatandaşların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Geleneksel hale getirdiğimiz Fetih Şenlikleri'ni her yıl büyük bir coşku, heyecan ve katılım ile gerçekleştiriyoruz. Bizler, ülkece koronavirüse karşı aldığımız tedbirler kapsamında bu yıl şenliklerimizi iptal ettik. Çünkü vatandaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kökleri güzel şehrimizden dünyaya yayıldı. Bu sebeple bugün Bursa'nın fatihlerini türbelerinde ziyaret ettik. Rabbim, bu

toprakları bize yurt yapan atalarımızdan razı olsun. İnşallah, bir an önce salgının üstesinden gelip önümüzdeki yıllarda kutlamalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi İlçe Müftüsü Lütfü İmamoğlu ise alınan tedbirlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Koronavirüs sebebiyle ilçemizde adeta seferberlik başlatıldı. Bizler, müftülük olarak Bursa'nın fethini vatandaşlarımıza hatırlatmak adına şehrimizin tüm camilerinde salalar okuttuk. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim, önümüzdeki yıllarda şenliklerimizi yeniden coşkuyla kutlamayı nasip eylesin" diye konuştu.

Bursa'nın fatihi unutulmadı

Kaynak: İHA

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Bursa'nın fatihi unutulmadı
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