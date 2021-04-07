Bursa'nın en işlek caddesinde korona halayı çektiler
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Bursa'nın en işlek caddesinde korona halayı çektiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'nın en işlek caddesinde korona halayı çektiler

Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde düğün cemiyeti olan bir ailenin korona virüse rağmen halay çekmesi kameralara yansıdı.

Bursa'nın en işlek caddelerinden birinde düğün cemiyeti olan bir ailenin korona virüse rağmen halay çekmesi kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarında, bir apartmanın önünde, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu saatlerde düğün halayı çeken aile kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video büyük tepki topladı. - BURSA

Bursa'nın en işlek caddesinde korona halayı çektiler
Bursa'nın en işlek caddesinde korona halayı çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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