23.09.2019 08:43

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Karabalçık Üzüm Festivali'nde Bursa'nın en güzel üzümleri belli oldu.



Türkiye'nin en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Karabalçık Mahallesi'ndeki üzümlerin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen festivale ilgi büyük oldu. Festival, mehter takımının gösterisi ile başlarken, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de sergiledikleri dans gösterileri ile festivale renk kattı. Festivalde konser veren TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Tuğçe Pala da da seslendirdiği şarkılarla Karabalçık Mahallesi sakinlerine güzel bir gün yaşattı.



Üzüm Festivali'ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Zıvralı, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.



"Bursa ürünleri tüm dünyanın gözdesi"



Festivalin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bursa üreten bir şehir. Merkezden en uç noktaya kadar herkes alın terini ortaya koyarak bir şeyler üretiyor. Bursa'da üretilen gerek tarım gerekse sanayi ürünleri, dünya pazarında her zaman kendine üst sıralarda yer buluyor. Bunlar üreticimizin alın teri ve topraklarımızın bereketi sayesinde oluyor. Alın teri ile toprakların bereketi birleşince böyle güzel üzümler ortaya çıkıyor. Karabalçık sakinlerini böyle lezzetli üzümler yetiştirdiği için tebrik ediyorum. İnşallah bu üretim artarak devam edecektir. Bizler 6 yıldır bu güzel üzümlerin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak adına festival düzenliyoruz. Bu yılki festivale yoğun katılım olduğunu görüyorum. Güzel bir coşku var. Bu sezonun ürünlerinin üreticimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına bereketli olmasını diliyorum. Bizler çalışıp üreterek toprağımıza, şehrimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkacağız. Bursa ve Türkiye, gelişmeye ve kalkınmaya devam edecek" diye konuştu.



"Osmangazi'de üretime verilen desteği görüyoruz"



AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı konuşmada, "Üretim bazlı çalışmalarda Osmangazi ilçemiz öncü durumda. Osmangazi'de gelişmiş şehirciliği görürken, bir yandan da tarımsal faaliyetlere verilen değeri de görüyoruz. Bunlar Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın öncülüğünde oluyor. Bu üretimlerin daha da artmasını ve markalaşmasını istiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde Bursa'da üretilen ürünleri görüyoruz. Bu üretimi inşallah hep birlikte daha ileriye götüreceğiz" dedi.



"Bu topraklar bizim zenginliğimiz"



Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise Bursa'nın çok önemli bir tarım kenti olduğuna vurgu yaparak, "Çok önemli ürünler bu topraklarda yetişiyor. Zeytin, incir, üzüm ve şeftali başta olmak üzere sayamayacağımız birçok ürün bu topraklarda üretiliyor. Osmangazi Belediyemiz düzenlediği bu tür festivaller ile bu ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Başkanımıza bunun için çok teşekkür ediyorum. Üreticimize bereketli hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da, Üzüm Festivali'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Böyle etkinlikler köylülerimiz ile şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Bu festival aynı zamanda üreticimizin alın terine duyulan bir saygıdır. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a her zaman üreticimizin yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.



Bursa'nın en iyi üzümlerinin belirlendiği 'En İyi Üzüm Yetiştiricisi Yarışması'na 26 yetiştirici katıldı. Atasarısı, Red Globe, Alphonse Lavalle ve İtalyan kategorilerinde düzenlenen yarışmada jüri üyeleri üzümleri irilik, homojen olup olmadıkları, tadı ve görünüşü yönünden değerlendirmeye tabi tuttu. Yapılan değerlendirme sonunda Atasarısı kategorisinde Salih Eyli, Red Globe kategorisinde Yusuf Konuk, Alphonse Lavelle kategorisinde Samet Özek, İtalyan kategorisinde de Yusuf Konuk birinci oldu.



Yarışmada dereceye giren üzüm üreticilerine ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte protokol üyeleri takdim etti. - BURSA

Kaynak: İHA