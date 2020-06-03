Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye çıkıyor Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye çıkıyor Nilüfer'de tarihi bedelli yatırımcı ihalesi Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı altında özel bir vakfın 51 dönümlük arsası 222 milyon liradan ihaleye çıkıyor Bursa'nın en gözde yerlerinden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanı...

Bursa'nın en değerli arsaları ihaleye çıkıyor

Nilüfer'de tarihi bedelli yatırımcı ihalesi

Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı altında özel bir vakfın 51 dönümlük arsası 222 milyon liradan ihaleye çıkıyor

BURSA - Bursa'nın en gözde yerlerinden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanı altında özel bir vakfa ait 51 dönümlük arsa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 222 milyon liradan başlayan fiyatla ihale edilecek. Podyum Parkın karşısında yer alan 4 ayrı arsa için 6,6 milyon lira geçici teminat isteniyor.

Bursa'da Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel bir vakfın arsası için çeyrek milyar bedel üzerinden, kat karşılığı ihalesi yapacak. Nilüfer'e bağlı Fethiye'de, Abdunnebioğulları Yusuf ve Mahmut Mazbut Vakfı'na ait arsalar, kat karşılığına dayalı projeyle değerlendirilecek. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yürüteceği ihaleyle konut ve ticaret ile özel eğitim tesisi amaçlı projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Artırmaya esas ve 30 Haziran'da yapılacağı ilan edilen inşaat ihalesinin bedeli ve geçici teminatı, Bursa'da rekor tutarlarıyla dikkati çekiyor.

Yatırımcı aranan projenin tahmini taban inşaat bedeli, 222 milyon TL olarak ilan edilirken, ihaleye katılım için 6.6 milyon TL geçici teminat isteniyor. İhaleye esas alan, 51 bin 105 metrekare olarak açıklandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arsa veri tabanına göre, ihale ilanındaki 51 bin 105 metrekare için belirtilen pafta ve parsellere göre, aynı bölgede bitişik 4 ayrı arsa görülüyor.

Müteahhitlik ve inşaat sektörünün canlanması beklenen dönemde ilan edilen proje, önemli alternatif ve fırsat oluşturuyor.

Bursa Vakıflar Bölge Müdüürlüğü'nün yürüteceği ihaleye esas söz konusu arsalar, Nilüfer'de TOFAŞ Spor Salonu'nun doğu yanında ve popüler sosyal mekan Podyum Park'ın karşısında sayılabilecek, kuzeydoğusunda yer alıyor.

Kaynak: İHA