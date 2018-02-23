Bursa'nın El Emeği Geleceğe Taşınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'deki 20 enstitüden biri olan ' Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan el emeği eserlerin kurulacak 'Geleneksel El Sanatları Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

Bursa'nın değerlerinin gelecek kuşaklara tanıtılmasına önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Enstitüde hazırlanan birbirinden güzel eserleri ilgiyle inceleyen Başkan Aktaş, "Turizm Tanıtma Birliği tarafından yeni bir örtü müzesi hazırlanıyor. Bursa adına harika bir kazanç olacağına inanıyorum. Padişahlar ve evliyalar şehri Bursa'da çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Enstitüde tekstil bölümünde, örtü üretimi ve tarihi eserler üzerinde ciddi yenilemeler yapılıyor. Yaklaşık 2 yıldır yapılan çalışmalarla ortaya çıkan eserleri gördük. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü sadece Bursa'ya değil, bütün Türkiye'ye fayda sağlıyor" diye konuştu.

Başkan Aktaş, enstitünün farklı alanlarda sergi çalışmalarının da bulunduğunu belirterek, el emeğini geleceğe taşıyacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç da Başkan Aktaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini her zaman hissettiklerini belirtti. Karakoç, valilik himayesinde yeni müze hazırlığına yönelik çalıştıklarını ve Bursa'ya değer katan faaliyetlerine devam edeceklerini dile getirdi. - BURSA