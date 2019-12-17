Bursa'nın dev spor organizasyonu için geri sayım başladı

17.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:43

Bu yıl 19'uncu su düzenlenecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği hazırlıkları, tertip komitesi üyeleri ve branş koordinatörlerinin tanıtımı ile başladı.



20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği'nin tanıtımı ilçedeki devlet okulları ve özel okulların temsilcilerinin katıldığı toplantıyla yapıldı. Şenlik, bu yıl da Nilüfer Belediyesi tarafından, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor'un katkıları ile tertip edilecek.



Şenliklerin ilk buluşmasında tertip komitesi üyeleri ve branş koordinatörleri, okul idarecileri ve branş öğretmenlerine tanıtılarak hazırlık koordinasyon süreci başlamış oldu. Buluşmada söz alan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, şenliklerin farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek, kurumların uyumlu çalışmasıyla dayanışma ve birlikteliği pekiştirdiğini ifade etti, 19. yaşına giren organizasyonun artık kendi kültürünü oluşturduğunun altını çizdi.



Tüfekçinin ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da kapsayacak şenliklerin 20 Nisan'da başlayacağını hatırlattı. Etkinliğe destek veren ilgili kurum temsilcileri, idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Erdem "Spor şehri Nilüfer'e yakışan bu dev organizasyonun startını bugün veriyoruz. Amacımız yıllardır düzenlediğimiz bu şenliklerde çocuklarımızı çeşitli branşlarda yarıştırmak değil. Bir şenlik havasında onlara spor yaptırmak, spor yaparken de paylaşma ve dayanışma duygularını daha fazla yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Her yıl artan katılımla bu amaca ulaştığımızı görmek de bizi fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.



2019 yılı rakamlarına göre 164 okuldan 2 bin 471 takım ve 24 bin 350 öğrencinin katıldığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne bu yılki ilginin rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA