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Bursa'nın değerleri vitrine çıktı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tatil anlayışında da önemli değişikliklere yol açarken, Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın değerlerini tanıtmak için kolları sıvadı.

Bursa'nın değerleri vitrine çıktı
07.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:10

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tatil anlayışında da önemli değişikliklere yol açarken, Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın değerlerini tanıtmak için kolları sıvadı.

Sanayi şehri kimliği öne çıkan Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, turizm stratejisini pandemi sonrasına göre yeniden güncelledi. Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden yurt içi ve yurt dışında uzun süren karantinalar ve sokağa çıkma yasakları insanların tatil anlayışlarını da tümden değiştirdi. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, tabiatta daha fazla vakit geçirme gibi faaliyetler aldı. Hem bedenen, hem de ruhen rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ'ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yayları ile Bursa, tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sunuyor. İstanbul başta olmak üzere tüm büyük kentlere yakınlığı ile bireysel ulaşım imkanlarıyla rahatlıkla ulaşılabilecek bir kent olan Bursa'nın çevre illerde tanıtımı için düğmeye basıldı. Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Türbe, Gölyazı, tarihi Saat Kulesi ve Uludağ gibi kentin öne çıkan değerlerini İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'de toplam 750 ilan tahtası ve elektrik direğinde afişlerle tanıtmaya başladı. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşlar, toplamda bir ay boyunca devam edecek tanıtım çalışması ile kendi şahsi araçlarıyla bile kolaylıkla ulaşılabilecek olan Bursa'ya davet edildi.

Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini, pandemi sürecine rağmen bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ'dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa'nın değerlerini en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle pandemi süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturacağımız özel aktivite alanları ile pandemi sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olacak. Sahip olduğumuz değerlerin tanıtımını öncelikle ulaşımın kolay olması nedeniyle çevre illerden başlattık. Sağlıklı, ayrıcalıklı, tarih ve doğa ile iç içe, en önemlisi de kalabalıklardan uzak bir tatili düşünen herkesi Bursa'ya bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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