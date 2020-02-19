Bursa'nın değerleri komşuda tanıtıldı

19.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:29

Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri, Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020 fuarında katılımcılara tanıtıldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyon ortağı olarak yer aldığı Bulgaristan'ın en büyük turizm fuarı Holiday & SPA Expo 2020, bu yıl 37'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sofya İnter Expo Center'da gerçekleşen fuara tur operatörleri ve seyahat acenteleri, oteller, balneolojik tatil köyleri ve kaplıcalar, belediyeler, ulusal ve bölgesel turizm dernekleri, havayolu şirketleri, profesyonel eğitim kurumları, yazılım ve turizmle ilgili diğer şirketler yoğun ilgi gösterdi. 25 ülkeden 80 firmanın yer aldığı fuarda katılımcılara yeni turizm ürünlerini sergileme, ortaklarla tanışma, fikir alışverişi yapma, yurt içi ve yurt dışında turizm işletmelerinin başarıları hakkında bilgi edinme fırsatı sunan fuara Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa'dan 12 otel ve 14 turizm acentesi temsilcisi ile katıldı.



Fuar kapsamında düzenlenen sunum ve kokteylde Bursa'nın tarihi, turistik ve doğal güzellikleri katılımcılara anlatıldı. Bulgaristan'daki turizm sektörünün öncü firmalarının yanı sıra Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı İrena Georgieva ve devlet yetkilileri Bursa ile ilgili sunumu dikkatle takip ederken, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçi Vekili Muhammet Murat Yağış ve Sofya Ticaret Müşaviri Okan Pakbeşe de bu özel organizasyonda yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA