Bursa'nın damak tatlarından "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"na coğrafi işaret tescili
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Bursa'nın damak tatlarından "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"na coğrafi işaret tescili

Bursa'nın damak tatlarından 'Mustafakemalpaşa peynir tatlısı'na coğrafi işaret tescili
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"nı coğrafi işaret olarak tescil etti.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Mustafakemalpaşa peynir tatlısı"nı coğrafi işaret olarak tescil etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uzun yıllardır kurusu ve şerbetlisi üretilen tatlının tescili için Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından TÜRKPATENT'e yapılan başvuru sonuçlandı.

Sosyal medya hesabından tescili duyuran Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gerçek lezzeti keşfetmek isteyen herkesi dünyanın merkezine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Son tescille Bursa'nın coğrafi işaretli ürün sayısı 14'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
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