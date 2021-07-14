Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
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Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor

Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üreterek ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üreterek ekonomilerine katkı sağlıyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 20 mahallede çiçek firmaları tarafından kurulan seralarda çiçekler çiftleştirilerek elde edilen tohumlardan kadınlar para kazanarak ekonomilerine katkı sağlıyor. İlçe merkezi ve mahallelerde 200 metrekare alan üzerine kurulan seralar firmalar tarafından temin edilen erkek ve dişi çiçekler her bayan için en az 200 erkek 200 dişi çiçek saksılarda verilip bu seralarda çiftleştirilerek tohum elde ediliyor. Mahallelerde talebe göre 3 ve 4 seraya kadar tesisler oluşturuluyor. Her serada 10 kadın çalışıyorken kişi başı tohumlayabileceği istediği kadar kadar erkek ve dişi çiçekler temin edilip bayanlara sezon başı mart ayında teslim edilip 6 ay boyunca yetiştirilip çifleştirildikten sonra alınan tohumlar Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Bayanlar için gelir kaynağı olan çiçek tohumlama işinden bir bayan sezon boyunca 15 bin ile 20 bin TL para kazanıyor. Tohumların kilosu 5 bin lira ile 40 bin lira arasında tüm dünyadaki park ve bahçeleri süslüyor. Büyükorhan ilçesinin 20 mahallesindeki seralarda 5 aylık zorlu bir bakımın ardından köylü kadınlar tarafından yetiştirilen çiçek tohumları büyük rağbet görüyor. - BURSA

Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor
Bursa'nın dağ yöresinde yaşayan kadınlar çiçek tohumu üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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