Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi
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Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi

Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da Keles karayolunda yağış birlikte yol kenarında yamaçlardan düşen kayalar tehlike saçıyor.

Bursa'da Keles karayolunda yağış birlikte yol kenarında yamaçlardan düşen kayalar tehlike saçıyor.

Bursa'keles karayolun güney Budaklar, Karesi, Nilüfer barajları mevkii bazı noktalarında yoğun yağan sağanak yağış nedeniyle dağın yamaçlarından yol kenarlarına büyük kayalar düşerlerken, bazı bölgelerde ise küçük heyelanlar oluştu. Sürücüler bu güzergahlarda araç kullanırken yağmur yağışı sonrası düştüğünü belirtirken yetkililerden önlem alınmasını istediler. - BURSA

Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi
Bursa'nın dağ yöresi yolunda yağış sonrası heyelanlar meydan geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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