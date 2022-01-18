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Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli

Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın dağ ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa'nın dağ ilçelerinde yoğun kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa'nın Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre bu gece yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 19.01.2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiş olup, kamuda çalışan hamile ve engelli vatandaşlarımız idari izinli sayılacaktır". denildi. - BURSA

Bursa'nın dağ ilçelerinde eğitime kar engeli

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Meteoroloji, Keles, Bursa, kar, 3. Sayfa, Haber

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