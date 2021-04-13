Orhaneli'de çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı
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Orhaneli'de çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Orhaneli'de çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtımı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtımı yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan belediye, üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bursa'nın en fazla göç veren dağ ilçelerinden Orhaneli'de, Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Orhanelili çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı.

Vişne Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 30 üreticiye dağıtılan fidanlarla 90 dekanlık vişne bahçesi tesis edilmiş olacak.

Orhaneli'de çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı
Orhaneli'de çiftçilere 3 bin 600 adet yüksek verimli vişne fidanı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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