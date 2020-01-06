Bursa'nın Büyükorhan ilçesine yılın ilk karı düştü

06.01.2020 09:26 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:31

Yurt genelinde havaların soğumasıyla birlikte Bursa'nın dağ ilçesi olan Büyükorhan'a yılın ilk karı yağdı.



Bursa'nın dağ ilçelerinden olan Büyükorhan, sabaha karşı etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.



Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği Büyükorhan ilçesinde gece saat 03: 00 sıralarında kar yağmaya başladı. Kar yağışı ilçe merkezi başta olmak üzere yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Okula gitmek için hazırlık yapan öğrenciler, beyaz örtü ile karşılaşınca şaşkınlarını gizleyemedi. Öğrenciler karın keyfini çıkarmak için kar topu oynadı.



Kar yağışı bilhassa Büyükorhan Belpınar dağları, Görecik yaylası, Kuşlar, Mazlumlar, Zaferiye, Geynik, Aktaş, Sarnıç mahallelerinde etkisini gösterdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetre, ilçe merkezinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü. İlçe sakinleri kar yağışına alışkın olduklarını belirterek, güne kar ile başlamanın güzel olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA