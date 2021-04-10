Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
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Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak

Bursa'nın 70 yıllık bozacısı, kışın vazgeçilmez içeceği bozayı meyveli çeşitleriyle dört mevsim satmaya başladı.

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Bursa'nın 70 yıllık bozacısı, kışın vazgeçilmez içeceği bozayı meyveli çeşitleriyle dört mevsim satmaya başladı. Yılda 4 bin tonunun üzerinde boza imal eden Ömür Boza, sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanına bu tadı taşımayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 70 yıllık boza üreticisi olan Ömür Boza'nın fabrikasını ziyaret etti. Üretim alanında yetkililerden bilgi alan Aktaş, daha sonra üretilen meyveli ve sade bozaların tadına bakma fırsatı buldu. Boza kültürünün gençlerde olmadığını, diğer insanlarda da sadece kışı hatırlattığını belirten Başkan Aktaş, meyveli bozayla bu anlayışın kırılacağını söyledi.

Başkan Aktaş, "Bizim kültürümüzde yer alan bozanın el değmeden imalatının ve sunumunun bütün detaylarını yerinde incelemiş olduk. Böyle bir tesiste emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boza sadece bir kış meşrubatı değil, ananaslı, orman meyveli, çilekli ve muzlu, ballı çeşitleriyle yaz aylarında da içilebilir. Çocukların bu tadı tatmak için bu meyveli çeşitleri tercih edeceğini düşünüyorum. Özellikle gelen yerli ve yabancı turistlere tanıtımını yapacağız" dedi.

Ömür Boza Genel Müdürü Atakan Kuşku, "Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye devam ediyoruz. Bozanın ne kadar sağlıklı olduğunu ve bazı yönlerden de iyi geldiğini her fırsatta dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'ye değil yurt dışına da bu tadı taşımayı düşünüyoruz. Bursa'nın kestanesi, çinisi, şeftalisi kadar bozası da çok meşhurdur. Bozanın da tanıtımı için coğrafi işaret başvurusunda bulunacağız. Biz insanların yurt dışı olsun, yurt içi olsun, memleketlerine giderken, en azından bir tadımlık da olsa boza götürmesi için gayret sarf ediyoruz. Bunun için de Bursa'nın belli noktalarında stantlar açarak boza ikram etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak
Bursa'nın bozasını dünyaya tanıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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