Bursa'nın bir lezzeti daha tescillendi
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Bursa'nın bir lezzeti daha tescillendi

Bursa'nın bir lezzeti daha tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa mutfak kültürünün önemli bir unsuru olan ve başta Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi olmak üzere birçok eserde söz edilen "Bursa üzüm şırası", Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) teşebbüsleri neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Bursa mutfak kültürünün önemli bir unsuru olan ve başta Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi olmak üzere birçok eserde söz edilen "Bursa üzüm şırası", Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) teşebbüsleri neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Bursa'nın ünlü lezzetlerinden kestane şekerine coğrafi işaret tescili alan BTSO'nun üzüm şırası için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapmış olduğu müracaat da neticelendi. Yapılan inceleme sonucunda "Bursa üzüm şırası" coğrafi işaret alarak kentin tescilli lezzetleri arasına girdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin en önemli gastronomi şehirleri arasında yer alan Bursa'nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını söyledi. Kestane şekerinin ardından üzüm şırası için de coğrafi işaret tescili aldıklarını belirten Başkan Burkay, "Hal-i hazırda cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı ve süt helvası için yaptığımız başvurular da Türk Patent ve Marka Kurumunda inceleme aşamasında. Ayrıca kestane şekerinin AB tarafından tescil edilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bu ürünlerimizin tescil edilmesiyle ekonomik değerleri daha da artacak. Bursa'da coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bursa şırası

"Bursa üzüm şırası", cemiyetlerde, iftar sofralarında ve özel günlerde misafirleri sunulur. Bilhassa Bursa'nın diğer ünlü lezzetleri döner kebabı ve pideli köftenin yanında tercih edilir. Birçok tarihçinin eserlerinde ve seyyahların yazılarında üzüm şırası hakkında yazılar bulunmaktadır. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de Uluabat Gölü kenarında üzüm bağlarından ve kırmızı üzüm şırasından bahsedilir. Bursa üzüm şırası, çekirdekli siyah kuru üzüm, su ve isteğe bağlı olarak şeker kullanılarak üretilmektedir. - BURSA

Bursa'nın bir lezzeti daha tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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