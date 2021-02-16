Bursa'nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi

BURSA Valiliği'nce yapılan açıklamada, kar yağışının tüm bölgelerde aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle okulları tatil etme kararının ilçe kaymakamlıklarına bırakıldığı belirtildi.

BURSA Valiliği'nce yapılan açıklamada, kar yağışının tüm bölgelerde aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle okulları tatil etme kararının ilçe kaymakamlıklarına bırakıldığı belirtildi. Kentteki 5 ilçede 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışının tüm bölgelerimizde aynı yoğunlukta olmaması nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı ilçe kaymakamlıklarına ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına bırakılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel esnek mesai uygulaması kapsamında birim amirlerince ayrı ayrı değerlendirilecektir" denildi.

5 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamanın ardından İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, Gemlik ve İznik ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Şubat 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıyla 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı