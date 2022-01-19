Bursa'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Bursa'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bursa'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Bursa'nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanmaya bağlı olarak yaşanabilecek sorunlar sebebiyle 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacakları belirtildi.

Orhaneli ve Harmancık kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan İnegöl, Yenişehir ve İznik ilçelerinde taşımalı eğitim yoluyla okullarına giden öğrencilerin de yarın idari izinli sayılacağı öğrenildi.

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri

Büyükorhan, Orhaneli, Bursa, kar, Güncel, Haber

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