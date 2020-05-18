Bursa'nın asfalt kalitesi yükseldi
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Bursa'nın asfalt kalitesi yükseldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs sebebiyle getirilen sokak kısıtlamaları çerçevesinde 5 haftada Bursa'da 23 kilometrelik hatta sıfırdan 70 bin ton asfalt atıldığını, ulaşımda kesintisiz konforu sağlayacak çalışmaların bu hafta sona ereceğini açıkladı.

Bursa'nın asfalt kalitesi yükseldi
18.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:49

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, korona virüs sebebiyle getirilen sokak kısıtlamaları çerçevesinde 5 haftada Bursa'da 23 kilometrelik hatta sıfırdan 70 bin ton asfalt atıldığını, ulaşımda kesintisiz konforu sağlayacak çalışmaların bu hafta sona ereceğini açıkladı.

Bursa'nın asfalt kalitesi, Büyükşehir Belediyesi'nin 15 güne sığdırdığı çalışmalar ile arttı. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarını değerlendirerek asfalt serim çalışmalarını 7gün 24 saat esasıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 5 haftalık periyoda yayılan 23 kilometrelik hattın son ayağı olan 3 kilometrelik Merinos Parkı-Gökdere hattı ile Namazgah, Yeşil ve İpekçilik caddelerindeki yol düzenleme mesaisini tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile birlikte asfalt seriminde son bölümünde faaliyetleri inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar kapsamında, Merinos Parkı-Gökdere arasındaki 3 şeritli eski yol tamamen sökülerek, yerine sıfırdan asfalt döküldü. Namazgah, Yeşil ve İpekçilik caddelerinde ise rutin yol faaliyetlerinin yanında parke ve bordürler de yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, normal şartlarda aylarca sürecek bir çalışmanın sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek tamamlandığını vurguladı. 5 hafta önce başlayan sokak kısıtlamaları çerçevesinde 23 kilometrelik aksın revize edilerek peyderpey hizmete alındığını, 70 bin tonu aşkın asfaltın bu süreçte cadde ve yollarla buluştuğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Koruyucu tabakasından diğer tüm çizgi ve düzenlemelere varana kadar, mesaimiz seri şekilde devam ediyor. Salı günü itibariyle inşallah sona gelmiş olacağız. Namazgah, İpekçilik ve Yeşil'in tarihi aks olduğunu ve alt yapının bu bölgelerde 13 yıldır yenilenmedi. Var olan eksikliklerin salgın sürecinde bir bir giderilecek. Yenilenen Bursa yolları vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. Süreci iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bursamız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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