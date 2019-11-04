"Bursa'nın Akciğerlerini Genişletiyoruz"

04.11.2019 13:24

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialara son noktayı koyarak, "Söz konusu bölgede mevcut yeşil alanı çoğaltmak için uğraşıyoruz. Kuracağımız Millet Bahçesi, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi ile bütünleşecek" dedi.

Türkiye'ye örnek Soğanlı Kentsel Dönüşüm çalışmalarını Millet Bahçesi ile taçlandırdıklarını belirten Dündar, "Millet Bahçesi, yaşanabilir şehirlerin ortaya çıkması adına Cumhurbaşkanımızın vizyon projelerinden biridir. Soğanlı Kentsel Dönüşüm bölgesinde 110 dönümlük bir alanı, vatandaşlarımızın faydalanacağı Millet Bahçesi olarak düzenliyoruz. Tematik park, yürüyüş ve bisiklet yolları oturma ve spor alanları, olarak şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.

"Şehrin Akciğerleri Genişliyor"

Soğanlı Botanik Parkı'nın Doğal Sit Alanı statüsünün değiştirilerek yapılaşmanın önünün açıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dündar, "Bakanlığımız Millet Bahçesi için bize yer tahsis ederken, böyle bir durum söz konusu olmamıştır. Bizler, iddiaların aksine zaten var olan yeşil alanı çoğaltmak için uğraşıyoruz. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. Söz konusu alan nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edilmiş. Parkın mevcut dokusu muhafaza edilerek korunan alan 38 hektardan 40 hektara çıkarılmıştır. Yine parkın açıldığı günden beri var olan kullanım alanının durumu da değişmemiştir. Yapacağımız Millet Bahçesi'nin Botanik Park ile bütünleşmesi Bursa'nın akciğerleri olarak şehir büyüdükçe geliştirdiğimiz bir bölge. Bizler buraya sahip çıkarak, Hayvanat Bahçesi, Botanik Park ve Millet Bahçesi bütünleşip, şehrimizin yeni cazibe merkezi ve yeni yeşil alanları olarak devam edecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler