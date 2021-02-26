Bursa'nın 6 asırlık medresesindeki Türk İslam Eserleri Müzesi ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor

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Bursa'nın ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese'de 3 yıl süren restorasyonun ardından geçen aralık ayında yeniden açılan Türk İslam Eserleri Müzesi'nde 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 1200 civarında eser sergileniyor.

Yıldırım ilçesindeki tarihi binada bulunan müze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay önce video konferans yöntemi ile katıldığı törenle kapılarını tekrar ziyaretçilerine açtı.

Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Cami Külliyesi'nin bir parçası olarak 1414-1424 yıllarında yaptırılan, 13 hücre, 3 eyvan ve dershaneden oluşan medresenin girişinde, ziyaretçileri Müze-i Hümayun kitabesi karşılıyor.

Karagöz-Hacivat figürleri, seramik, maden ve cam sanatına ait nadide eserlerin sergilendiği müzede, Timurlular döneminden kalma stilistik ejderha kulplu bir maşrapa, insan ve hayvan figürleriyle bezenmiş Selçuklu ve Memlük şamdanları, Yeşil Türbe'nin kapı ve mihrap perdeleri, 2. Abdülhamid tuğralı berat dikkati çekiyor.

Hat, ahşap ve sedef kakma sanatına ait seçkin örnekler, kahve kültürüne ait gümüş, pirinç, porselen ve ahşap malzemeler ile hamam kültürüne dair eserlerin bulunduğu müze, silah koleksiyonu, dergah ve tarikat eşyaları ile Türk el işleri, takıları ve giysilerine de ev sahipliği yapıyor.

Çok geniş bir İslami sikke koleksiyonuna sahip Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, Sasani, Emevi, Abbasi, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma altın, gümüş ve bakır sikkelerin yanı sıra tamamı altın olan define sikkeleri bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ziyaretçi kabul edilen müze hafta içi her gün 10.00-16.00 saatlerinde gezilebiliyor.

"Tüm eserler yeni baştan düzenlendi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da 1902'de açılan kentin ilk müzesinde sergilenen eşyaların 1930'da Yeşil Medrese'ye taşındığını söyledi.

Özer, uzun yıllar karma müze olarak faaliyet gösteren tarihi binanın, 1975'ten itibaren Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet verdiğini anlattı.

Yeşil Medrese'nin mimarının Hacı İvaz Paşa olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Tüm eserler yeni baştan düzenlendi. Bazı çok özel eserler, tekrar teşhir ve tanzime alındı. 3 yıl içinde hem medrese binası restorasyonu hem bahçesindeki mezar taşları ve kitabeler hem de içerideki teşhir ve tanzimdeki eserlerin restorasyonu ve laboratuvarlarda eserlerin yeniden elden geçirilmesiyle yeni baştan bir müze hüviyeti kazanmış oldu. Bursa'nın somut olmayan kültürel mirasının en önemli eserlerinden biri, Hacivat-Karagöz. Müzede, onun da sunulduğu bir oda var. İznik çinisi de Bursa'nın en önemli, ünik eserlerinden. Dolayısıyla cam ve seramik eserlerin sergilendiği salonlar var.

Yazıtların, hamam ve tekstil ürünlerinin bulunduğu alanlar, etnografik eserlerin sergilendiği bölümler ile Sasaniler'den Osmanlı'ya kadar tüm İslami sikkelerin sergilendiği bir oda var. Müze odalarında, hat levhaları, kahve kültürüne ait eserler, silahlar var. Ziyaretçiler, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar tarihi bir seyir içinde sergilediğimiz etnografik ve çok kıymetli eserleri restore edilmiş müzede görebilir."

Özer, müzede 665 sikke, 475 etnografik eser, bahçesinde de İslami dönemlere ait 70 mezar taşı ve kitabe bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar