Bursa'nın 3 dağ ilçesine doğal gaz verilmeye başlandı

Bursa'da, Keles'ten sonra diğer dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta da doğal gaz kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Bursa'da, Keles'ten sonra diğer dağ ilçeleri Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta da doğal gaz kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Bursagaz firmasınca 3 ilçeye yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla 200 kilometreden fazla hat döşendi.

Ayrıca, 110 kilometre yüksek basınç çelik bağlantı hattı çekilerek Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'a doğal gaz ulaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, dağ ilçelerinde konforlu yaşam için daha önce ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başladıklarını vurguladı.

Dünyanın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye'de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Aktaş, "Bu bölgede hizmet çıtasını her geçen gün daha yükseltmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Sadece doğal gaz ölçeğinde değerlendirdiğimizde 150 milyon liralık bir yatırım yapıldı." ifadelerini kullandı.

SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız da geçen yıl Keles'te gerçekleştirilen gaz verme töreninde, diğer 3 dağ ilçesine de 2020'de gaz vereceklerini taahhüt ettiklerini hatırlattı.

Yıldız, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Evlerdeki konforu artırmak amacıyla salgın sürecine rağmen yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini aktaran Yıldız, "Bu yılın bir diğer güzel gelişmesi de Uludağ'a gaz vermek oldu. Artık orada da çevreci, ekonomik ve güvenli yakıt olan doğal gazın kullanımı başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Büyükorhan ve Harmancık'ta da törenler gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Osman Mesten, Refik Özen ve Ahmet Kılıç'ın da katılımcılara hitap ettiği törenlerde, protokol üyeleri meşaleleri yakarak ilk doğal gazı ateşledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca