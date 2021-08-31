Bursa'nın 250 büyük firması belli oldu
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Bursa'nın 250 büyük firması belli oldu

Bursa'nın 250 büyük firması belli oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent ekonomisine en fazla katkı sağlayan ilk 250 firma belirlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent ekonomisine en fazla katkı sağlayan ilk 250 firma belirlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24'üncü kez düzenlenen "250 Büyük Firma Araştırması" sıralamasında yer alan firmaların toplam iç ve dış satışları geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 14,7, üretimden net satışları da yüzde 17,7 arttı.

Söz konusu firmaların faaliyetlerinden elde edilen katma değer 2020 yılında yüzde 21 büyüdü.

250 büyük firmanın geçen yılki net satışları 189 milyar liraya, oluşturdukları katma değer 30,6 milyar liraya, öz kaynakları ise 49,9 milyar liraya ulaştı.

Bu firmaların aktif büyüklükleri 145,7 milyar lira, üretimden satışları 139,4 milyar lira, dönem karları ise 12,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Listedeki 250 büyük firmanın 2020'de gerçekleştirdiği ihracat 9,8 milyar dolar olurken, bu şirketler geçen yıl 149 bin kişi istihdam etti.

Araştırma sonuçlarına göre, net satışlar baz alınarak hazırlanan listenin başında 31,2 milyar lira ile OYAK Renault geldi. Listede TOFAŞ 24,7 milyar lirayla ikinci, Bosch ise 8,4 milyar lirayla üçüncü sırada bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2020 yılında gerek küresel ölçekte gerekse de Türkiye'de yakın tarihin en önemli kırılımlarından birinin yaşandığını bildirdi.

Firmaların ana koşullarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve bundan dolayı uygulanan politikaların belirlediğini belirten Burkay, olağanüstü koşulların sektörlere farklı yansımalarının bulunduğunu aktardı.

Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa'da en kapsamlı saha çalışmalarından biri olarak hazırladıkları "250 Büyük Firma Araştırması"nın, firmaların olağanüstü koşullar karşısında gösterdikleri performansı yansıttığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olağanüstü koşulların yaşandığı 2020 yılında kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlü bir mücadele sergileyen firmalarımız takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu vesileyle kent ve ülke ekonomimize değer katan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. BTSO olarak üretimi, ticareti, istihdamı geliştirmeye ve tüm firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimine, inovasyona, katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmamız gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ayrıca önemi her geçen yıl daha da artan döngüsel ekonomiye de odaklanmalıyız. Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak ayırma düzeyimiz, Bursa'nın ve ülkemizin küresel rekabetteki yerini de belirleyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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