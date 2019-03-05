Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun Konserine Yoğun İlgi

Bursa'da hiç bir müzik eğitimi almayan 32 ile 78 yaşlarındaki 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan, tüm masraflarını kendileri karşılayan ve elde ettikleri gelirleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da okulların ihtiyacını gidermek için kullanan Nilüfer Kadın Korosu, verdiği konserde büyük beğeni aldı. 2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu konserlerine devam ediyor. Hiç bir müzik eğitimi almayan 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koro bütün masraflarını kendisi karşılarken, konserlerden elde ettiği gelir ile şiddete uğrayan kadınlara, hasta çocukların tedavilerine, küçük yaşta kız çocukların evlendirilmemesine yönelik projelere destek olmak için ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.

KONSERİN GELİRİ BATMAN VE MARDİN'DEKİ OKULLARA

2017 yılında dernekleşen Nilüfer Kadın Korosu Derneği dün düzenlediği konserle izleyicilerinin karşısına çıktı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum salonunda gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Şefliğini Dr. Aysel Gürel'in yaptığı koro, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken, ikinci bölümde Karadeniz türküleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Koronun seslendirdikleri şarkılara izleyiciler de eşlik ederken, koro üyeleri Karadeniz halk oyunları gösterisi ile seyircilerden tam not aldı.

Konserin gelirleri Batman ve Mardin'de belirlenecek okulların ihtiyacı için kullanılacak.

Kaynak: DHA