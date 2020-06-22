BURSA Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURSA Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildiBURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 17 yaşındaki Derya'nın bulunması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı.

22.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:41

Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 17 yaşındaki Derya'nın bulunması için sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 20 saat geride kaldı. Havanın kararması ve dere kenarındaki balçık halindeki toprağın kaygan olması nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.

Bursa'da dün yağan sağanak yağış özellikle Kestel ve Orhangazi ilçelerinde taşkınlara neden oldu. Kestel'de sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirirken, kayıp olan Derya'nın bulunması için sürdürülen çalışmalarda 20 saat geride kaldı. Taşkın nedeniyle kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, gün boyu çalışmalarını sürdürdü. Saat 19.30 itibari ile havanın kararması ve dere yatağının balçık halindeki toprakla kaplı olması nedeniyle Derya'yı arama-kurtarma çalışmalarına yarın sabah başlanılmak üzere ara verildi.

Arama- kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren ANDA ekibi İl Sorumlusu Varol Biçer,

"Çalışmalarımız hala devam ediyor. Şartlar zor, arazi sıkıntılı. Ara veriyoruz. Sabah erken saatlerde tekrar başlayacağız? dedi. Dün geceden itibaren çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Varol Biçer, şunları söyledi:

"Selin yaşandığı gün AFAD'ın bize verdiği görevle Bursa ekibimiz olay yerine ulaştı. Gelir gelmez bir cansız bedene ulaştık. Gece saatlerinde çalışmalara kendi can güvenliğimiz için ara verdik. Sabahın ilk ışıklarında bölgeye intikal ettik. Akşam saat 19.30'a kadar süren çalışmalarda 3 cansız bedene daha ulaştık. Bu saate kadar da hala devam ediyoruz. Fakat şartların çok zor olmasından dolayı, dereye inen yolun çok kaygan olması nedeniyle çalışmalara bu saat itibariyle ara vermek durumunda kaldık. Yarın sabah erkenden tekrar devam edeceğiz."

BURSA Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Haber
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah öneri: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah öneri: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Sezen Aksu Mustafa Ceceli
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Kestel
Şu an buradasınız: BURSA Narlıdere'de arama kurtarma çalışmalarına ara verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 22:46:07. #1.15#
title