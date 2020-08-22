Bursa Namaz sırasında baygınlık geçiren genci yere düşerken böyle yakaladı Namaz sırasında baygınlık geçiren genci yere düşerken böyle yakaladıBursa'nın İnegöl ilçesinde, Cuma namazı kılan genç, dengesini kaybedip sırt üstü düştü.

Namaz sırasında baygınlık geçiren genci yere düşerken böyle yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cuma namazı kılan genç, dengesini kaybedip sırt üstü düştü. O anlar, caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir genç, Cuma namazı kıldığı sırada bir anda dengesini kaybederek sırt üstü düştü. Bu sırada namazda olan Erdal Kaydı, devrilen genci tutarak ayağa kaldırdı. Ayağa kalkan genç ve Erdal Kaydı, Cuma namazına devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA