Bursa müzeleri 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

24.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:28

Bursa'da hizmet veren müzeler, 2019'da ziyaretçi rekoru kırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 14 müze geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Şehrin tarihi ve kültürel mirasını sergileyen Bursa Kent Müzesi, 128 bin 755 ziyaretçi ile en çok ilgi gören müze oldu. Uluslararası birçok sergiye de ev sahipliği yapan müze, 6 bin 615 yabancı turist tarafından gezildi.

Karagöz Müzesi, 124 bin 420 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer aldı. Karagöz ve Hacivat figürlerinin bulunduğu müze, gölge oyununu yıl boyunca 22 bin 215 kez perdeye yansıttı.

Türkiye'nin ilk tekstil ve sanayi müzesi Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, 92 bin 915 kişiyi ağırladı.

Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi ise kuruluşunun ilk yılında 59 bin 598 ziyaretçi sayısına ulaştı.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Merinos Enerji Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Bıçak Müzesi, Sağlık Tarihi Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Aktopraklık Höyük Açıkhava Müzesi, El Nakışları Müzesi ve İznik Çini Müzesi de ziyaretçilerini ağırlayan diğer müzeler oldu.

Kaynak: AA