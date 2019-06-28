BURSA Mustafakemalpaşa'da yatırımlar hız kazandı

Mustafakemalpaşa'da yatırımlar hız kazandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'ndeki yol asfaltlamalarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3'üncü köprünün de bir an evvel tamamlanması için çalışmalara hummalı bir şekilde başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Mustafakemalpaşa'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğizö dedi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yol asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam edEN Büyükşehir Belediyesi, yapımı yarım kalan 3'üncü köprünün tamamlanması için çalışmalarına başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa İlçesi'nde inşaatı yarım kalan 3'üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Hizmet binasında yeni seçilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret eden Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa'da da ilçe belediyesi ile el ele vererek ilçeyi daha güzel yarınlara taşımaya gayret edeceklerini vurguladı. Seçimler sonrasında göreve gelen başkan ve tüm meclis üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Aktaş, 'İstanbul seçimleri belki seçim psikolojisinin biraz uzamasına neden oldu ama artık hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Elbirliğiyle Mustafakemalpaşa'nın değerlerinin daha da artırılması, ekonomik anlamda daha rantabl hale gelmesi için tüm gayretimizi ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çocuklarımızın gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden geleni yapacağızö dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da Başkan Aktaş'ın her projede elini taşın altına koyduğunu belirterek, destekleri nedeniyle teşekkür etti.

'MUSTAFAKEMALPAŞA PIRIL PIRIL OLACAKö

Ziyaretin ardından ilçede devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Aktaş, ilk olarak müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3'üncü köprüye geldi. Projenin son durumu hakkında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar'dan bilgi alan Başkan Aktaş, 'Köprü inşaatı maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı akamete uğradı. Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen müteahhit işi bıraktı. Kısa zamanda yapıp, yapmayacağıyla alakalı neticeyi alıp, olmazsa bir ikmal ihalesi gerçekleştirip, köprünün tamamlanmasını ve iki yakanın buluşmasını arzu ediyoruzö dedi.

Orta Mahalle Okullar Bölgesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını da inceleyen Başkan Aktaş, 'Burası 500'600 metrelik kısa bir mesafe ancak altyapı çalışmaları BUSKİ tarafından tamamlanmıştı. Okullar bölgesi olması nedeniyle şuan trafik az ancak Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte yoğun olarak kullanılıyor. Mustafakemalpaşa'da komple altyapıya gireceğimiz için şehir merkezindeki asfaltlama çalışmalarımız bu tip lokal bölgelerde olacak. Altyapı bittikten sonra da tüm ilçe asfalt yolları ile birlikte pırıl pırıl olacakö diye konuştu.

Kaynak: DHA