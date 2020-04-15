BURSA Mustafakemalpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılacak Mustafakemalpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılacakBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynırları yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılmış pedallı tıbbı atık kutularına atılacak.

Mustafakemalpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularına atılacak

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynırları yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılmış pedallı tıbbı atık kutularına atılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından harekete geçen Mustafakemalpaşa Belediyesi, kırsal mahalleler dahil şehrin tamamını tıbbı atık kutularıyla donatıyor. Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynırları yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılmış pedallı tıbbı atık kutularına atılacak. Atıklar özel temizlik araçlarıyla toplanıp bertaraf tesisine gönderilecek.

250 TIBBİ ATIK KUTUSU DAĞITILACAK

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, maske ve eldiven takma zorunluluğuna dikkat çekerek atıkların artık tıbbi atık olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan Kanar, toplam 250 adet tıbbı atık kutusunun ilçenin tamamına dağıtılacağını belirterek vatandaşların kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetlerini atık kutularına atmalarına atmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA