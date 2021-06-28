Bursa Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısım'da Çalışmalar Devam Ediyor
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Bursa Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısım'da Çalışmalar Devam Ediyor

Bursa Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısım'da Çalışmalar Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bursa'ya yaptığı yatırımlarla Bursa ilimizin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bursa'ya yaptığı yatırımlarla Bursa ilimizin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bursa ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yapımı devam eden Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısım kapsamında toplam 520 m çift taraflı beton ağırlık duvar, 3 adet şut yapısı ve taban kaplaması imalatları yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mustafakemalpaşa İlçesi'nin taşkın riski azalacak. Bu yıl itibariyle çift taraflı 375 m beton ağırlık duvar, 1 adet şut yapış ve 484 m taban kaplaması imalatları tamamlanmış olup işimizin yapımı hızla devam etmektedir. Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Düzenlemesi Yazyatağı 1. Kısımçalışmasında fiziki olarak %49 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmaların 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre

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