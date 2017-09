Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden Kursiyerleri Mutlu Eden Festival

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden kursiyerleri mutlu eden festival



BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi tarafından Uğur Böceği Kültür Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptıkları eserleri sergilendi. Sergide engellilerin yaptıkları eserler ilgi ile izlendi.



Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezi'nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan 3 bine yakın kursiyerin 35 ayrı branşta ki eserleri bu yıl 8'ncisi düzenlenen festival ile sergiledi. Çocukların halk oyunu gösterisi ile başlayan etkinlik Hacivat ve Karagöz gösterisi ile devam etti. Davetliler daha sonra kursiyerlerin el emeği göz nuru harcayarak yaptıkları sergi standlarını gezdi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan yaptığı açıklamada, bu etkinlik ile bir çok sanat dalında uğraşan Mustafakemalpaşalı'ların ortaya çıkardığı eseri paylaştıklarını ifade etti. "Sanat kültür bizim hayatımızın vazgeçilmez bir noktası" diyen Belediye Başkanı Kurtulan, "sosyal belediyecilik anlayışımızda, insanların, üretim yaptıkları saatlerin dışındaki zamanlarını sanatsal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak en önemli görevlerimizden biri. Açtığımız kurslarda, her yaş grubunda insanlarımız bulundu. Özellikle engelli kardeşlerimizin yoğun bir ilgisi oldu. Onların bu eserlerini burada sergilemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Ortaya koyulan eserlerin sanatsal faydasının yanı sıra birer ekonomik değere de dönüştüğünü söyleyen Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Bu üretilen değerlerin satışı, maddi anlamda değerlendirmesi konusunda da üreticiler ile beraber yaptığımız çalışmalarımızın olumlu meyvelerini alıyoruz. Buradaki her bir eser bir ekonomik değer ifade ediyor ve bu üretim yapan vatandaşlarımıza büyük bir fayda sağlıyor." şeklinde konuştu.



"ŞİMDİ KENDİMİ ENGELSİZ GÖRÜYORUM"



Ebru dalındaki eseriyle sergiye katılan 45 yaşında yürüme engelli Mustafa Avcı ise 3 senedir Uğur Böceğinde olduğunu, bunun diğer engellilere de örnek olması gerektiğini söyledi. Avcı, "eserlerimizi her sene sezon sonunda, bu şekilde sergiye çıkartıyoruz. Burada amacımız bu eserleri arkadaşlarımızın, dostlarımızın da görüp kendileri de bir şeyler yapmaya çabalamasını sağlamak. Bir engelli olarak burada olmak bizim için çok önemli. Daha önceden evlerimize kapanıyorduk, kendimizi daha zayıf görüyorduk ama şimdi kendimi engelsiz olarak görüyorum. Bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana." dedi.