Bursa - Murat Boz, Bursalı Hayranlarına Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Murat Boz Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı



Ünlü şarkıcı Murat Boz, bir alışveriş merkezi açılış etkinlikleri çerçevesinde Bursalı hayranlarıyla bir araya geldi. Murat Boz, sempatik tavırları ve sahne performansı ile kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 25 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.



Türkiye'nin en beğenilen pop şarkıcılarından Murat Boz, Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nin açılış etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Murat Boz sahnede yaklaşık 2 saat kalırken, konsere gelen yaklaşık 25 bin hayranını coşturdu. Şarkılarıyla sevenlerinin gönlünü fetheden Boz, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.



Bursa'ya her gelişinde yoğun sevgi seliyle karşılanmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Murat Boz, hayranlarıyla buluşma fırsatı sunanlara teşekkür etti. Konseri izleyen Murat Boz hayranları hareketli şarkılarda dans ederek eğlenirken, hüzünlü şarkılara ise eşlik etti.