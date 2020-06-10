BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği
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BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteğiKÜLTÜR Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'sit alanı' olan sahillerdeki, tescillenen tarihi yapıların etrafında bulunan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi.

10.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:47

Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

KÜLTÜR Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 'sit alanı' olan sahillerdeki, tescillenen tarihi yapıların etrafında bulunan işletmelerin ruhsatlarının iptal edilmesine karar verdi. Bunun üzerine bölge esnafı yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya'nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak yaşatılan Girit Mahallesi'nin yanı sıra Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iskelesinin devamında bulunan Ömerbey Camii ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar olan bölgedeki bazı binaları 'tarihi yapı' olarak tescilledi. Bu kararın ardından tarihi tescilli yapıların etrafında işletme olamayacağını belirten Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya Belediyesi'nden kafe ve restoran gibi işletmelerin ruhsatlarının iptal etmesini istedi. Bu gelişme üzerine iş yerlerinin kapanmasını istemeyen yaklaşık 300 bölge esnafı, yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

'300 CİVARINDA İŞLETME KAPANMA TELİKESİYLE KARŞI KARŞIYA'

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini söyleyen esnaf Başar Yegül, "3 arkadaşımızın ruhsatları iptal oldu. Devamında bizlere tebligat yapılacağı bildirildi. Bu bölgede tescilli binalar var. Bu binaların çevresinde olan işletmelerin hepsi risk altında. Küçük bir bölge değil. Mudanya'nın içerisinde 136'ya varan tescilli bina mevcut. Bu binaların etrafında da 300 civarında işletme var. Bunların hepsi risk altında. Bunun üzerine bizler de hakkımızı arıyoruz. Burada çok emek sarf ediyoruz. Burayı tanıtıyoruz. Bölge için çok katkı sağlıyoruz. Uzun süredir Anıtlar Kurulu ile belediye arasında yazışmalar gerçekleşiyor. Yaklaşık 3 yılı bulan proje çalışmaları var. Bu bölgenin ticari bölge ilan edilmesini, turizme daha fazla yönelmesine yönelik çalışmalar var. Bu karar bir türlü geçmedi. 8 yıldır bir işletme çalıştırıyorum ve yıllardır bunu bekliyorum. Benden daha eski işletmeler de var. Beklentimiz, bu bölgedeki arkadaşlarımıza, ruhsatlarının verilmesi. Bizim ruhsatlarımızın risk altında olmaması ve rahat rahat çalışmak. Biz elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Hukuki yollara da başvuracağız" dedi.

'KARAR, MUDANYA ESNAFI İÇİN YIKIM OLDU'

Salgın sürecinde bankadan kredi çekerek personelinin maaşını ödediğini, normalle sürecinin ilk günlerinde de işletmesinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen bölge esnafından Cihan Kutlu ise şunları söyledi:

"Sezon dediğimiz 5 aylık gibi kısa bir süre var. Kışın esnafımız kendini çevirecek kadar para kazanır. Yazın sezon geldiğinde iş yaparız. Kenara para koyup kışı da böyle atlatırız. Tam kışı atlattık, sezon başlarken pandemi süreci başladı. Dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Çalışanlarımızı işten çıkarmadık. Maaşlarını vermeye çalıştık. Kredi çekmek zorunda kaldık. Bir sürü borç yaptık. Normalleşme süreciyle birlikte çalışmaya başlayarak borçlarımızı öderiz diye düşünüyorduk, ama bu ruhsat iptallerinin gelmesi Mudanya esnafı için yıkım oldu. Büyük bir sıkıntıya girdik."

BURSA Mudanya'da tarihi yapıların etrafındaki 300 işletmenin ruhsat iptalinin durdurulması isteği

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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