BURSA Motosikletle dolap taşıdılar
Motosikletle dolap taşıdılarBursa'da, motosiklet üzerinde dolap taşıyan ikilinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
12.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:43
Motosikletle dolap taşıdılar
Bursa'da, motosiklet üzerinde dolap taşıyan ikilinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki plakasız motosiklette 2 kişinin dolap taşıdığı görüldü. Sürücü ile arkasındaki kişi, aralarına aldıkları dolabı yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden taşıdı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA