BURSA Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası
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BURSA Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası

Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezasıBursa'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün Anıl T. (30) olduğu belirlendi.

14.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:29

Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası

Bursa'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün Anıl T. (30) olduğu belirlendi. Anıl T.'ye 4 suçtan toplam 840 liralık para cezası kesildi. Bursa- Ankara yolunda, İnegöl yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi. 6 Temmuz'da ortaya çıkan görüntüler üzerinden araştırma yapan polis ekipleri, sürücünün Anıl T. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Anıl T., yeni Yalova yolu İstanbul yönündeki otomobil parçaları satılan iş yerinden çıkarken yakalandı. Anıl T.'ye 'aracı tescil ettirmeden kara yoluna çıkarmak', 'yönetmelikte belirtilen diğer hususlara uymamak', 'kask takmamak' ve 'araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak' suçlarından toplam 840 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Anıl T.'nin sürücü belgesi, psikotekniğe sevk edilmek üzere geçici olarak geri alındı.

BURSA Motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan sürücüye para cezası

Kaynak: DHA

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