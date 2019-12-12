: Bursa motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler

12.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:45

Motosiklet sürücüsünden trafikte tehlikeli hareketler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsünün trafikte tehlikeli hareketleri cep telefonu ile görüntülendi.

İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte tehlikeli hareketleri diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu