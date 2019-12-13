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‘Bursa Modeli’ nitelikli insan kaynağını güçlendirecek

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü kapsamında mesleki ve teknik liselerde istişare toplantıları gerçekleştirdi.

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:57
‘Bursa Modeli’ nitelikli insan kaynağını güçlendirecek

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi üyeleri, ile imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü kapsamında mesleki ve teknik liselerde istişare toplantıları gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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