‘Bursa Modeli’ nitelikli insan kaynağını güçlendirecek

13.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:57

BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Gelişim ve Entegrasyon Konseyi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği' protokolü kapsamında mesleki ve teknik liselerde istişare toplantıları gerçekleştirdi.