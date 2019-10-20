Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali
Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.
Bursa Model Uçak Kulübü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Bursa Model Uçak ve Havacılık Festivali" ilgi gördü.
Yunuseli Havaalanı'nda bu yıl ilki düzenlenen etkinliğin son gününde, akrobasi model uçak ve helikopterlerle gösteriler yapıldı.
Türkiye'nin bazı illerinden katılımcılar F3A, F5E, planör, patlar motorlu ve jet motorlu uçaklarıyla etkinlikte yer aldı.
Ayrıca, ultralight hava araçları gösterisi de ilgiyle izlendi.