Bursa Model Fabrika'da eğitimler başladı

06.09.2019 12:23

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) yalın üretim süreçleriyle birlikte verimlilik ve kalite artışı sağlamak için kurguladığı Bursa Model Fabrika'da işletmelere yönelik eğitimler başladı.



BTSO tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) destekleriyle yürütülen Bursa Model Fabrika (BMF), deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak teori ve pratiği birleştiriyor. Fabrika, KOBİ'lerin dijital üretime geçiş uygulamalarına hız kazandırırken, Bursalı firmaların bu sürece intibakını kolaylaştırıyor. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki BTSO BUTEKOM bünyesinde faaliyet gösteren Model Fabrika, üretim geliştirme modelleri ile gerçek fabrika ortamı gibi kurgulandı.



Bursa Model Fabrika'da öğren-dönüş uygulamasının temeli olan eğitim - danışmanlık etapları kapsamında eğitimler başladı. Firma üst yöneticilerine ilk olarak sınıf ortamında işletmelerdeki verimlilik ve kaliteyi artırmak için 19 ayrı modül hakkında eğitimler veriliyor. Proses akışlarından standartlaştırmaya, değer akış şema hazırlanmasından iş - zaman etüdü hazırlanmasına kadar farklı başlıklarda firma çalışanlarına detaylı bir brifing veriliyor.



Teorik eğitimlerin ardından firma yöneticileri Model Fabrika'nın uygulama alanına geçiyor. Bu bölüm, yöneticilere teorik olarak verilen sunumun uygulamalı olarak anlatılması şeklinde gerçekleşiyor. Uzmanlar tarafından verilen bilgiler sayesinde firmalar dijital dönüşüm sürecini kendi işletmelerinde uygulamak için önemli bir tecrübe yaşıyor.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının talepleri doğrultusunda kurgulanan BMF'nin firmaların yeni sanayi dönüşümüne hazırlanmasında büyük katkı sağladığını söyledi. Bursa Model Fabrika'nın verimlilik artışından kaliteye, yalın üretimden dijital dönüşüme kadar birçok alanda firmalara rehberlik yaptığını kaydeden Başkan Burkay, merkezin işletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkeleri ve deneyerek öğrenme tekniklerini kullanarak ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağladığını belirtti. Burkay, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda milli ve yerli hamlelerle daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu noktada Bursa Model Fabrika gibi önemli bir merkezin Bursa'ya kazandırılmasının kentimiz için büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Firmalarımızın dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu gerekli altyapı ve insan kaynağı için destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA