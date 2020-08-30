BURSA Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı
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BURSA Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı

Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki ihracat mobilyası yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı.

30.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 08:29

Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki ihracat mobilyası yüklü kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kasada bulunan ve Gürcistan'a gönderileceği öğrenilen mobilyalar kullanılamaz hale geldi.

İnegöl- Yenişehir yolu Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, fabrika önünde park halindeki mobilya yüklü BA 002 GT plakalı kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Çevredekiler, itfaiyeye haber verirken, kamyon kasası aniden alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kasadaki mobilyaların da yanmasıyla büyüyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon ve Gürcistan'a ihraç edileceği öğrenilen mobilyalar, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise bölgeden ayrılan kamyon sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

BURSA Mobilya yüklü kamyon, alev alev yandı

Kaynak: DHA

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