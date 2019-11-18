Bursa mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu

18.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:49

Mobilya atölyesinde çıkan yangın, korkuttu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Caddesi'nde bulunan bir mobilya dekorasyon atölyesinde meydana geldi. Otomobili ile yoldan geçen vatandaşlar, atölyeden alevlerin yükseldiğin görüp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sörede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sebebiyle, atöylede büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA