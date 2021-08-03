Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak
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Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak

Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak
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03 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİBursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacakBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen ziyaretçi sayısını, konaklama sürelerini ve ülkelerine göre turist sayısını arttırma hedefiyle Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliğinde 'Mobil Turizm Tanıtım...

03 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa, mobil araçlarla turistlere tanıtılacak

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen ziyaretçi sayısını, konaklama sürelerini ve ülkelerine göre turist sayısını arttırma hedefiyle Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği işbirliğinde 'Mobil Turizm Tanıtım Aracı' projesini hayata geçirdi.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tanıtım çalışmalarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, dijital platformlarda şehri vitrine çıkaran 'GoBursa' projesinin ardından 'Mobil Turizm Tanıtım Aracı' projesini de başlattı. Bursa'yı tüm yönleriyle tanıtan mobil araçta, turizm alanında deneyimli ve yabancı dil bilgisine hakim personeller görev alıyor. Şehir adına bilgi almak isteyen yerli ve yabancı turistler, mobil araç vasıtasıyla Bursa'yı tanıtan dokümanlara kolaylıkla ulaşabiliyor. Dijital tanıtım öğeleriyle de desteklenen mobil turizm tanıtım aracı, turistlerin GoBursa mobil turizm uygulaması ve www. bursa. com. tr turizm web sitesine erişimini de kolaylaştırıyor.

İlk olarak Ayvalık Sarımsaklı Plajı'ndan başlayan tanıtımlar, Kuşadası İsmail Cem Meydanı'da devam ediyor. Mobil turizm tanıtım aracı, Kuşadası'ndan sonra Bodrum ve Fethiye bölgelerinde de tanıtım çalışmalarını sürdürecek. Ege Bölgesi'ndeki tanıtım programının sona ermesinin ardından mobil turizm tanıtım aracı, Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinde de Bursa'yı tanıtmaya devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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