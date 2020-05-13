BURSA Minik Berat, ramazan davulcusuna davuluyla eşlik ediyor Minik Berat, ramazan davulcusuna davuluyla eşlik ediyorBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Çakıcı ailesinin oğlu Berat (6), her sahur vakti kapısının önünden geçen davulcuya, balkona çıkarak kendi davuluyla eşlik ediyor.

Minik Berat, ramazan davulcusuna davuluyla eşlik ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Çakıcı ailesinin oğlu Berat (6), her sahur vakti kapısının önünden geçen davulcuya, balkona çıkarak kendi davuluyla eşlik ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan Berat Çakıcı, davul çalmaya olan ilgisi ile biliniyor. Geçtiğimiz yıl kapılarından geçen bir davulcuyu gören Berat, babasından davul istedi. Oğlunun isteğini kırmayan baba Bahattin Çakıcı da, oğluna oyuncak bir davul aldı. Bu ramazanda ise Berat, her sahur vakti uyanarak, balkonda davulcunun geçmesini bekliyor. Davulcuyu gören minik çocuk, evinin balkonundan davul çalarak, ramazan davulcusuna eşlik ediyor.

Davul çalan minik çocuk aynı zamanda "Uyanın, ramazan geldi hoş geldi" diyerek, komşularını kaldırıyor.

Kaynak: DHA